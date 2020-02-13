بعد ازمته الصحية، خالد النبوي: “عمر الشقي بقي”

Feb 13, 2020
بعد أقل من شهر على اجراء الممثل خالد النبوي عملية توسيع أحد شرايين القلب، بعدما شعر بضيق في التنفس عقب الأزمة الصحيّة التي تعرض لها مؤخراً.
طمأن “النبوي” الجمهور على صحته لأول مرة بعد الأزمة الصحيّة، وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فايسبوك: “الحمد لله حتى يرضى دعواتكم ومحبتكم كانوا الونس في الأزمة، الجمهور الحبيب الصديق.. أساتذتي العظماء.. أصدقائي.. زملائي الأعزاء الغاليين قوي، التعبير عما أشعر به تجاه محبتكم الغاليه مستحيل .. اللي عارفه إن الأزمة هانت بحضوركم وقربكم.. دمتم قريبين يا أحباب.. الحمد لله أنا بخير.. عمر الشقي بقي.. ولسه تراللي وعايز يمثل”.
وكانت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، قد طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، بسبب وضعه الصحي الحرج.
نذكر أن خالد النبوي كان قد أحتفل منذ شهر بطرح فيلمه الجديد “يوم وليلة” في السينما، يشارك في بطولة الفيلم الى جانبه كل من أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، وغيرهم. تأليف يحيى فكري، إخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة بحي السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر.
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