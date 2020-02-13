بعد ضجة فستانها في الأوسكار.. وعد الخطيب بضيافة إيفانكا ترامب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان لافتا لأنظار الجميع ما نقشته المخرجة السورية وعد الخطيب على فستانها خلال حفل الأوسكار العالمي مؤخرا؛ إذ ارتدت فستانا مكتوبا عليه: "تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة".

فقد تصدرت الخطيب بإطلالتها عناوين الكثير من الصحف حول العالم، فضلا عن تناول فيلمها الوثائقي "إلى سما" الذي حصد الجوائز بعد أن أثار تعاطفا كبيرا وضجة واسعة.

ليس ذلك فحسب، فقد شغلت وعد الخطيب مواقع التواصل الاجتماعي عندما التقت أمس الأربعاء مستشارة البيت الأبيض وابنة رئيس الولايات المتحدة إيفانكا ترمب بحضور السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

وخلال اللقاء، تحدثت وعد عن تجربتها في محافظة حلب شمال سوريا وعن الوضع في إدلب، كما كشفت لإيفانكا قصص معاناة أهل سوريا وظروفهم الصعبة، مطلعة ابنة الرئيس والسيناتور البارز على صور لنزوح آلاف السوريين بسبب القصف العشوائي الذي يتعرضون له.

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في أعقاب ذلك، تقدمت الخطيب عبر حسابها في تويتر بالشكر لإيفانكا لحسن استماعها، مشيرة إلى أن ابنة الرئيس أعطت وعدا للخطيب بمشاهدة فيلمها الحائز جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا"، كأفضل فيلم وثائقي.

أما بخصوص الفيلم، فقد نقل المأساة السورية بعد أن شرح ما عايشته الخطيب من تجربة مرعبة صورت سنوات من حياتها في المستشفى الميداني الذي أسسه زوجها الدكتور حمزة الذي كان يستقبل ضحايا القصف.

وبالعودة إلى حفل الأوسكار، يشار إلى أن الخطيب كانت لفتت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في الحفل بدورته الثانية والتسعين بلوس أنجلوس، بفستانها الذي أرادت منه توجيه رسالة سياسية وإنسانية عبر الملايين ممن تابعوا الحفل، وذلك من خلال ما نقشته عليه من كلمات.

ذلك الأمر، أكدته الخطيب بالقول: إنها استغلت الفرصة لتوجيه رسالة سياسية وإنسانية تلخص فكرة الثورة السورية ضد الاستبداد.