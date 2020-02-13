كاظم الساهر يشعل حفله في السعودية بقصة "الشال".. شاهدي الموقف الطريف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد الحفل الغنائي الضخم للفنان العراقي كاظم الساهر على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، حضورا وتفاعلا واسعا من قبل محبي قيصر الغناء، حيث قدم خلال الحفل باقة من أشهر وأجمل أغانيه.

ولم تمنع برودة الطقس في العاصمة السعودية الجمهور من الحضور بكثافة ومشاركته في الغناء واختيار الأغنيات.

مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بمقاطع مصورة من حفل الفنان الساهر، وفي أحد الفيديوهات قال النجم العراقي لأحد من جمهوره "شو تحتاج الشال؟ أعطيكم الشال هسه هسه"، في إشارة إلى شدة برودة الطقس.

فعلى وقع أغنية "قولي أحبك"، تخلى الساهر عن شاله ورماه على الجمهور، فيما علت الصرخات لتحظى به فتاة تحمل اسم ليلى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث نشرت صورة وهي تحمل شال صاحب "أنا وليلى".

وكتبت ليلى في تغريدة "اليوم قام حظي في حفلة كاظم الساهر في الرياض، رمى سكارفه (الشال الخاص به) وصار لي".

وفي السياق ذاته، أعرب الفنان كاظم الساهر في تصريحات صحافية عن سعادته بالتواجد بين الجمهور السعودي، قائلا: "شكرا للشعب السعودي ولرئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.. سعيد بتواجدي على المسرح".

وأضاف الفنان العراقي: "إن شاء الله سنقدم ليلة تسعد الجمهور رغم البرد الشديد.. إن شاء الله ندفّي المسرح بالموسيقى والإحساس الحلو".

Advertisements

وغادر كاظم الساهر بعد الحفل إلى جدة التي ستشهد حفلا آخر مساء اليوم الخميس الـ 13 من فبراير.

يذكر أن إحدى المعجبات قد وشمت على ظهرها إحدى أغاني كاظم الساهر، وظهرت مؤخرًا برفقة الأخير التقته مصادفة، وأرادت التقاط صورة معه، لتقوم في تلك الأثناء باستعراض الوشم الموجود على ظهرها، وهو عبارة عن اسم كاظم الساهر بالإضافة إلى مقطع من أغنية "اش جابرك على المر"، وهي من أشعار نزار قباني.

وكتبت الفتاة: "أدري بطريقي صعب وأتعثّر بخطواتي لكن عِنادي أشّد خلّي الثمن حياتي".

وانتشر الفيديو بشكل كبير مثيرًا الكثير من التعليقات حول أين يمكن أن يصل جنون المعجبات والمعجبين، مشيرًا بعضهم إلى أنّ تصرف المعجبة ينطبق عليه بالفعل أغنية الساهر: "حبي الك حتى الجنون"، واصفين إياها بالمعجبة المجنونة.

فيما انتقد آخرون ما قامت به الفتاة، معتبرين أنّ ما قامت به ليس أمرًا معقولاً، مستذكرين ما قامت فيه إحدى الفتيات مع النجم تامر حسني عندما صُدمت برؤيته في وقت سابق من هذا الشهر.

يُذكر أنّ الفنان العراقي كاظم الساهر اختفى منذ مدة عن مواقع التواصل الاجتماعي والحفلات، ورافق اختفاؤه هذا العديد من الشائعات، وكان منها تعرضه لمحاولة قتل من خطيبته وإصابته بتسمم استدعى نقله للمستشفى وتسبب بوفاته. إضافة إلى إعتذاره عن حفله في موسم الرياض بسبب الأحوال السياسية غير المستقرة التي تمر بها بلده العراق.