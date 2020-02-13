الطيار الموقوف يرد على فيديو محمد رمضان

حل الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف بسبب محمد رمضان، ضيفاً على برنامج "مصر في القلب" على قناة المحور، والذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر.

وخلال مناقشتهما أزمة إيقافه عن العمل، بعد نشر فيديو للفنان محمد رمضان من داخل قمرة قيادة طائرة خاصة كان قائدها، عرض البرنامج الفيديو الذي نشره رمضان على حسابه بـ"إنستغرام"، يظهر فيه وكأنه في غرفة للعمليات وظهر فيه بطنه مكشوفاً وبه آثار للخياطة اتضح أنها مفبركة وعلق على الفيديو بقوله: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".

وعلق أبو اليسر على الفيديو، الذي اعتبره سخرية منه، قائلاً: "يا سيدي متشكرين، كل واحد وعلامه... عيب طبعاً، لكن كل واحد وأصله وتربيته".

ولم يتوقف الأمر على تعليق الطيار على فيديو رمضان، ولكن وجه عدد كبير من الإعلاميين وزملاء رمضان الانتقاد له بسبب الفيديو الأخير، ومنهم الإعلامية بسمة وهبة التي نصحته بأن يراجع نفسه.

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