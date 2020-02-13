القاهرة – لايف ستايل
أثارت الراقصة جوهرة الجدل بعد نشرها مقطع فيديو عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال رقصها في إحدى الحفلات الخاصة، إلا أنها اضطرت لحذفه بعد الانتقادات الكثيرة من متابعيها لبعض الشخصيات التي ظهرت في الفيديو.
لكن جوهرة أعادت نشر الفيديو عبر حسابها الخاص على "إنستغرام، بعد تعديل الفيديو وإخفاء ملامح الشخصيات المتواجدة فيه، بسبب الإحراج الذي سببته لها التعليقات المسيئة للمتواجدين في الحفل، والذين كانوا سمحوا لها بمشاركة الفيديو عبر الإنترنت، وكتبت معلقة: "أنا حقًا أحبكم يا رفاق، لكنكم تحدثتم كثيرًا عن الناس من خلفي".
تابعت: "إذا كنتم لا تفضلون أن تنشر الفيديوهات القادمة بهذه الكيفية، من فضلكم احترموا بعض خاصة الناس الذين سمحوا لي بتصوير عملي ومشاركته معكم وإلا سنبقى هكذا دون أي فيديوهات".
يذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة كانت أيدت حكم حبس جوهرة سنة مع الشغل لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة
قد يهمك ايضاً:
قنديل ينفي علاقته بإجراءات الاستئناف وجلسة حبس جوهرة
خالد الصاوي يروج لـفيلم "الفلوس" بصورة مع الراقصة جوهرة
كانت هذه تفاصيل خبر جوهرة تحذف فيديو وتعيد نشره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.