جوهرة تحذف فيديو وتعيد نشره

أثارت الراقصة جوهرة الجدل بعد نشرها مقطع فيديو عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال رقصها في إحدى الحفلات الخاصة، ‏إلا أنها اضطرت لحذفه بعد الانتقادات الكثيرة من متابعيها لبعض الشخصيات التي ظهرت في الفيديو.‏

لكن جوهرة أعادت نشر الفيديو عبر حسابها الخاص على "إنستغرام، بعد تعديل الفيديو وإخفاء ملامح الشخصيات المتواجدة فيه، ‏بسبب الإحراج الذي سببته لها التعليقات المسيئة للمتواجدين في الحفل، والذين كانوا سمحوا لها بمشاركة الفيديو عبر الإنترنت، وكتبت معلقة: "أنا ‏حقًا أحبكم يا رفاق، لكنكم تحدثتم كثيرًا عن الناس من خلفي".‏

تابعت: "إذا كنتم لا تفضلون أن تنشر الفيديوهات القادمة بهذه الكيفية، من فضلكم احترموا بعض‏ خاصة الناس الذين سمحوا لي ‏بتصوير عملي ومشاركته معكم وإلا سنبقى هكذا دون أي فيديوهات".‏

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة كانت أيدت حكم حبس جوهرة سنة مع الشغل لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت ‏الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة‎

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