خطيبة تامر عاشور السابقة تثير الجدل حول

أعادت ملكة جمال الكون دارين حلمي، خطيبة المطرب تامر عاشور السابقة، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، صورة قديمة يرجع تاريخها إلى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ظهرت فيها مع خطيبها السابق في لحظات رومانسية، لتشعل بها الجدل بين الجمهور والمتابعين وتزداد الأسئلة حول حقيقة عودتهما لبعضهما.

حيث علق أحد المتابعين على الصورة بقوله: "إنتوا رجعتوا لبعض"، ليعلق آخر بقوله: "هو أنتم مش فسختوا؟"، في حين علقت متابعة داعية لهما: "يارب ترجعوا".، إلا أنها قامت بعد ساعات قليلة بحذف الصورة، الامر الذي حير الجمهور، خاصة بعد أن كان تامر عاشور قد أعلن خبر انفصاله عن دارين حلمي وأثار ضجة فور إعلانه، وذلك بعد أن أعلن عبر حسابه على تويتر الأمر بكتابة: "الحمد لله رب العالمين على كل شيء، تم فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق"، لكنه قام بحذفها بعد دقائق قليلة، مما جعل الجمهور يظن أنه تراجع عن الأمر وأنه كان هناك سوء تفاهم بينهما وتم حله بالفعل، لتزيد دارين الجدل بعد نشرها تلك الصورة التي قامت هي الأخرى بحذفها بعد ساعات من نشرها.

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