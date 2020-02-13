أحلام تكشف حالة تعنيف وتتألم

أحدثت الفنانة الإماراتية أحلام ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو لفت أنظار الكثير من المتابعين بعدما أعادت نشره على حسابها على موقع التغريدات "تويتر".

وأظهر المقطع المصور فتاة تتعرض للتعنيف في المدرسة من قبل زميلة لها. وقامت الأخيرة بتهديدها وإساءة معاملتها ودفعتها إلى البكاء بشدة.

وأعربت أحلام عن تأثرها الشديد به من خلال تغريدة كتبت فيها: "لأني أم لثلاثه أطفال أعرض هذا الفيديو وهاذي البنت ملينا من هي؟ ولماذا تهدد الطالبة بهذه الطريقة المرعبة البشعة ولازم تنطرد من المدرسة. وش هالاجرام؟".

وتابعت: "وجعني قلبي كأني أشوف فيلم رعب. الله يحمي بناتي وبنات الناس أجمعين يارب وأنا متأكدة إ المسؤوليين ما راح يقصرون في اتخاذ الاجراء اللازم".

وتفاعل مع المقطع على إثر ذلك الكثير من متابعيها الذين أبدوا تعاطفهم مع الفتاة المعنفة وأثنوا على الموقف الإنساني الذي أظهرته الفنانة.

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ويشار إلى أن أحلام احتفلت مؤخراً بيوم ميلادها برفقة أفراد عائلتها وتلقت عبر "تويتر" الكثير من رسائل التهنئة والمعايدة.

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