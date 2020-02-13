محمد رمضان يسخر من قضية الطيار

أثار الفنان محمد رمضان قلق جمهوره بعدما نشر على حسابه على "إنستغرام" فيديو جديداً ظهر فيه داخل غرفة عمليات ببطن مكشوف تظره عليها آثار خياطة على إثر عملية جراحية. إلا أنه فاجأ الجمهور عند وصول الكاميرا إلى وجهه بفتح عينيه والقيام بحركات طريقة بواسطة حاجبيه.

وأثار الفيديو حيرة المتابعين الذين تساءلوا عما إذا خضع فعلاً لعملية جراحية أما أنه مجرد مزاح أو جزء من عمل فني.

ولفت الأنظار بالتعليق الذي أضافه إليه حيث كتب: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة". وهو ما اعتبره الكثيرون تلميحاً لواقعة الطيار وسخرية من الطيار أشرف أبو اليسر الذي تسبب رمضان في إيقافه عن العمل مدى الحياة بعد فيديو نشره من داخل كابينة الطائرة أشار فيه إلى أنه هو من يقود الطائرة.

وتمت على إثر هذا معاقبة الطيار ومساعده بسحب ترخيص الطيران الخاص بهما ومنعهما من مزاولة المهنة مدى الحياة.

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