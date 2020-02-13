مشاكسة وخلاف بين مطربي "بنت الجيران"

القاهرة – لايف ستايل
بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، وتصدره تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، وسط إشادات كثيرة من نجوم الفن، ونسبة مشاهدات على يوتيوب وصلت لأكثر من 90 مليون مشاهدة خلال شهرين من طرحه، وتحقيقها المركز الثاني على موقع الاستماع "ساوند كلاود"، بدأت الأزمات بين مطربي المهرجان في الظهور على السطح.
حيث أدت الإشادات المستمرة بشاكوش في الإعلام، وإبعاد عمر كمال عن الصورة، إلى استياء الأخير، وزادت الخلافات بينهما، وهو ما دعا كمال، إلى نشر منشور عبر حسابه على "فيسبوك" هاجم فيه حسن شاكوش قائلاً: "مهما حاولت تبعد عمر كمال عن الصورة.. في برامج ومقابلات وأخبار وفي كل حتة.. الناس عارفة كويس جداً مين بيغنى إيه".
وتابع: "وعارفة إن (سكر محلى محطوط على كريمة) (بنت الجيران شغلالي أنا عنيا).. كوبليهات عمر كمال .. المصريين فاهمين وناصحين وقاريين كل حاجة .. حوّر وغير عناوين وخد تعب غيرك.. ربنا الغنى عن كل حاجة".
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