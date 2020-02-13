شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم محمد رمضان

فاجأ الفنان وائل عبد ‏العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعي "إنستغرام"، بشن هجوم حاد على الفنان محمد رمضان بسبب نشر الأخير فيديو يسخر فيه من الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.

وكتب وائل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "يا ابني أنت بتعمل كده ليه؟ ‏ناقصك إيه عشان تبقي بالدماغ دي؟ ربنا اداك نعمة وحب الناس وقبول وأنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص وكنت ابن ‏بلد وجدع وكنا صحاب وأكلت معاك عيش وملح كتير وليك علّيا إني أنصحك".‏

وأضاف: "وهقولك الكلام ده هنا لأنك مختفي عننا وعن زمايلك كلهم وبردو منعرفش السبب، انت فاهم معنى الكلام اللي أنت كاتبه ده إيه؟ إنك بتستهزأ وبتتشفى في بني آدم خسر شغله بسببك. ولو حتي بتتريق على الناس اللي فصلته كلتا الحالتين مش صح. لإنت ليه ‏حابب تكره الناس فيك؟ إيه الحلو في اللي أنت بتعمله؟ ده عايز أفهم".‏

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