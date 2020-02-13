محمد رشاد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الإعلامية مي حلمي، فيديو رفقة زوجها الفنان محمد رشاد وهو يحتفل بعيد ميلادها.
وكتبت مي: "كفاية عندي كل سنة أسمع منك "أنزل يا جميل في الساحة"، دي بالدنيا والله العظيم، ولكل الناس اللي هنا اللي بحبها اللي بعتولي كل سنة وأنتٍ طيبة، كل سنة وأنتو زي كل سنة معايا، من قلبي أنتو أكبر وأحلى نعمة ربنا كافئني بيها حبكم ده، يدوم حبكم نعمه في حياتي".
يُذكر أن محمد رشاد ومي حلمي احتفلا بزواجهما في 23 مارس الماضي في سرية، وسط الأهل والأصدقاء المقربين فقط.
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