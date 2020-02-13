ابنة عمرو دياب تشارك في ألبومه الجديد

القاهرة – لايف ستايل فاجأ الفنان عمرو دياب جمهوره ومتابعيه، بمشاركة ابنته "جنا"، في ألبومه الجديد "سهران"، الذي طرحه مساء أمس الأربعاء. وغنت "جنا"، مقطعًا باللغة الإنجليزية في أغنية تحمل اسم "جميلة"، كما شاركت في تلحين الأغنية. أغنية "جميلة"، من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجنا عمرو دياب. وطرح الفنان الكبير عمرو دياب أمس، ألبومه الجديد "سهران"، ويضم الألبوم 14 أغنية، أبرزها "هيعيش يفتكرني"، "عم الطيب"، وغيرها. Advertisements وسريعا تصدر اسم عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك اسم ألبومه مع تعليقات جمهوره وإشادتهم بالأغاني. قد يهمك أيضا: تعرف على كلمات أغنية سهران لعمرو دياب في ألبومه الجديد 2020 أسعار تذاكر حفل عمرو دياب فى المنارة

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