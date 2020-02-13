Zeyada تُطلق أغنيتها الأولى بعنوان "الديب"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: إنضمّت الكاتبة والفنانة الشابة المصريّة Zeyada إلى شركة Universal Music MENA، وأطلقت عبرها أغنيتها الأولى بعنوان "الديب".

وتتّسم هذه الأغنية المكتوبة باللهجة المصريّة، بأجواءٍ كلاسيكية هادئة ورومنسيّة. علماً أنها من تأليفها وشاركت أيضاً بتلحينها مع شريف عصفور.



Zeyada

من جهتها، قالت Zeyada: "أنا أؤمن أنّ الفنّ يُترجم قصصنا، وكلّ أغنية أكتبها تُجسّد حالة خاصّة أحاول من خلالها أن أدمج بين موضوعها والرسائل والتعقيدات العاطفيّة التي تحملها. وأنا مُتحمّسة جداً لهذه الأغنية التي وظّفت من خلالها شغفي في الكتابة والإخراج والغناء معاً، ولقد حافظت فيها على هويّتي الفنيّة".

يُذكر أنّها تُقيم بين مصر ونيويورك، وتسعى دائماً لإيصال ونشر موسيقاها للعالم. ولقد سبق لها أن تعاونت مع فرقة البنك روك المصريّة Dirty Backseat في العام 2019 من خلال العملين "Aeroplane" و"No Closure".

هذا وأصبحت أغنية" الديب" مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة. أمّا الفيديو كليب على قناة YouMusic Arabia، وهو من إخراج Zeyada و مريم جرير.