أمينة خليل سعيدةٌ بأصداء "لصّ بغداد"

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""الخليج 365"" من بيروت: تجاوزت إيرادات فيلم "لصّ بغداد" الـ25 مليون جنيه، منذ انطلاقه بدور العرض السينمائية بتاريخ 22 يناير الماضي.

وعبّرت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع دورها، قائلة: "الفيلم يُعجب الجمهور ويُحقق إيرادات جيدة ويقدمني بشكلٍ مختلف.،وهو ما كنت أتمناه بعد المجهود الكبير الذي بذلته لكي ينال دوري. فهذا العمل كان صعبًا ومشاهده "ثقيلة"، وأنا أجسِّد فيه شخصية رئيسة عصابة ومافيا في دولة العراق تعمل على سرقة الآثار. وهو دور محوري في الأحداث الرئيسية للفيلم، والشخصية التي أجسدها شريرة وقوية ومتسلطة ولديها جيش من المافيا نجحت بالسيطرة عليه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار التشويق والإثارة، مع عدة مواقف كوميدية. حيث سيحاول اللصوص الوصول لمقبرة الإسكندر الأكبر لسرقتها. وهو يجمعها في بطولته مع الفنانين محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن "توتة". علماً أنه من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.