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عمرو دياب .. 36 سنة هضبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه ألبوم "سهران" رغم طرحه منذ ساعات قليلة

سهران هو الألبوم رقم 33 فى مسيرة الهضبة عمرو دياب

والتى كانت بدايته مع ألبوم "يا طريق" الذى طُرح عام 1983

ومن أشهر ألبوماته

ميال وشوقنا ونور العين وقمرين وليلى نهارى والليلة ومعدى الناس

 

الأرقام

تؤكد تألق الهضبة منها

حصوله على أكثر من 44 جائزة خلال مسيرته الغنائية

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الفوز بـ 4 جوائز "الميوزك أورد"

بل

ودخل موسوعة جينيس عام 2016 كأكثر فنان مبيعا فى الشرق الأوسط

وكذلك رُشح لجائزة الجرامى آورد عام 1996 عن أغنية نور العين

 

كما اقتحم الهضبة مرة أخرى من خلال تصدره قائمة فوربس العالمية لأهم 100 شخصية وأفضل 10 مطربين عرب 2017

 

كان لأفراد أسرة الهضبة نصيب كبير من نجاحه وأغانيه

حيث قدم أغانى تحمل أسماء بناته مثل "كنزى" و"جانا"

مؤخرا قدم مع جانا أغنية "جميلة" من ألبوم "سهران"

 

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