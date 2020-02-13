شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى بمهرجان أسوان: لم أقدم دور بطولة ولكننى بطلة بما قدمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ندوة لتكريم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وأدارت الندوة الناقدة السينمائية ماجدة موريس، ورحب مدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبو العلا بالحضور، مؤكدا أن إدارة المهرجان سعيدة بتكريم النجمة رجاء الجداوي لأنها فنانة رائعة اجتمع على حبها الجميع.

وردا علي عدم تقديمها بطولة منفردة قالت رجاء: بالفعل لم أقدم أدوار بطولة ولكنني بطلة بما قدمت فالدور ليس بحجمه ولكن بقيمته وتأثيره فما يفرق عندي من هو بطل المشهد وليس البطل العام للعمل الفني، فهناك نجوم قدموا أدوار صغيرة وكانوا اكثر أهمية من بطل العمل فكل منا يجب أن يكون بطل في حياته، وأنا أري أن المسرح له قدسيته بدليل عملي مع عادل إمام في عملين الأول 8 سنوات والثاني استمر 9 سنوات بسبب حب الجمهور لمسرحيتي الواد سيد الشغال والزعيم ولم يعطلني عملي في المسرح عن السينما والدراما ولم يتوقف عملي بهم أو تتأثر علاقتي بأسرتي فمن المسرح تعلمت تقدير الوقت والاعتذار عندما أكون مخطئة وهو أمر لا يقوم به الكثير.

وختمت رجاء الجداوي حديثها قائلة: أميرة ابنتي هي أحلي استثمار في حياتي لأني استثمرت في تربيتها وهي اليوم ترد ذلك باهتمامها بي ورعايتها لي فبيتنا أساسه قائم علي الاحترام والحب وهو أمر نفتقده الآن في مجتمعنا وأتمنى أن يعود الاحترام داخل الاسرة لأنه أقوي من الحب وأنا حزينة لما وصل له حال بعض الأسر نتيجة انشغال الأهل عن أبنائهم للبحث عن مورد رزق فنحن نحتاج أن تعود العائلة لدورها مرة أخرى وروح الأسرة.

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