شكرا لقرائتكم خبر عن "جننى هواك للصبح معاك".. كلمات أغنية "حلوة البدايات" من ألبوم عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الهضبة عمرو دياب "سهران" اسم أحدث ألبوماته الغنائية، وهو الألبوم الذى شوق به جمهوره مؤخراً خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما طرح بروموهات أغانيه، وما أن طرح أغانى الألبوم حتى لاقت ردود أفعال كبيرة وواسعة كعادة ألبومات الهضبة مع جمهوره الذى يعيش مع هذا الألبوم تحديداً حدثاً مختلفاً، خاصة أنه جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وفور طرح الألبوم خلال الساعات الماضية تصدر التريند علي تويتر، وهو الأمر الذي لا يعد غريباً علي الهضبة.

وخلال هذا التقرير نسلط الضوء علي كلمات واحدة من أغاني الألبوم وهي "حلوة البدايات"، خاصة أنها من أول الأغاني الذى أعلن عمرو دياب عن طرحها ضمن أغاني البومه الجديد، وهي من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وتقول كلمات الأغنية:-

حلوة البدايات كلها حكايات

بسهر وياك ونتكلم ونحكي بالساعات

جنني هواك للصبح معاك

نفرح ونعيش نعوض عمري قبلك فات

شوقي ليك بيحلي ايامي تملي

ايه اللى حصلي حبك غير فيا حاجات

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حلوة البدايات كلها حكايات

بسهر وياك ونتكلم ونحكي بالساعات

يا قمرنا سهرنا واشغلنا هو مستني

موعدنا وكلامنا ونعيش اجمل اوقات

انا وانت وتالتنا فرحتنا والحياة حلوة

عيشينا حبيناه وهي بجد الحكايات

ويتعاون عمرو دياب في "سهران" مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، خالد تاج الدين، صابر كمال، أحمد المالكى، والملحنين عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، عمرو دياب، محمد يحيى، شريف بدر، والموزعين طارق مدكور، نادر حمدى، أسامة الهندى، رامى سمير، إضافة إلى عدد آخر من الشعراء والملحنين والموزعين.

جدير بالذكر أن ألبوم سهران وما ان تم طرحه خلال الساعات الماضية حتي تصدر التريند علي تويتر، وهو الأمر الذى لا يعد غريباً علي الهضبة الذى اعتاد جمهوره علي التفاعل مع أغانيه بحماس شديد ودوماً ما يعتبر طرح ألبوماته حدثاً مميزاً للغاية ينتظروه من وقت لآخر.