شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات أغنية جامدة بس من ألبوم عمرو دياب سهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الترقب بالنسبة لجمهور الهضبة عمرو دياب منذ إعلانه موعد طرح الألبوم الذى يضم 14 أغنية من بينهم "سهران"، "هيعيش يفتكرنى"، "عم الطبيب"، "يا روقانك"، "جامدة بس"، "إنتى زى ما إنتى"، "حلوة البدايات"، "مبقاش يناسبك"، "مكانك فى قلبى"، "روح"، "بالضحكة دى".

وطرح عمر دياب البوم "سهران" أمس الأربعاء وحقق نجاحًا جماهيريًا واصبح تريند على موقع البحث في جوجل لذلك ننشر كلمات أغنية "جامدة بس" من كلمات تامر حسين وتوزيع نادر حمدى وماستر طارق مدكور.

حكولي عنها كتير

قالو جمالها خيال

واما قابلتها خير

دي حاجة ولا عالبال

لا دي جامدة جامدة جامدة بس

ايه دة كله اهدي اهدي ليه

لا دي جامدة جامدة جامدة بس

بص شوف ياقلبي عامله ايه

لا دي جامدة جامدة جامدة بس

ايه دة كله اهدي اهدي ليه

لا دي جامدة جامدة جامدة بس

بص شوف ياقلبي عامله ايه

شوفت كتير وقليل

بس دي بالتحديد

عندها كدة تفاصيل

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خللت ناري تقيد

لا دي جامدة جامدة جامدة بس

ايه دة كله ايه ده اهدي ليه

لا دي جامدة جامدة جامدة بس

بص شوف ياقلبي عامله ايه

لا دي جامدة جامدة جامدة بس

ايه دة كله اهدي اهدي ليه

لا دي جامدة جامدة جامدة بس

بص شوف ياقلبي عامله ايه

لا دي جامدة جامدة جامدة بس

ايه دة كله اهدي اهدي ليه

لا دي جامدة جامدة جامدة بس

بص شوف ياقلبي عامله ايه

بص شوف ياقلبي عامله ايه

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمي للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغان بشكل منفرد، وهم "أول يوم في البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".

ويتعاون عمرو دياب في "سهران" مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، خالد تاج الدين، صابر كمال، أحمد المالكى، والملحنين عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، عمرو دياب، محمد يحيى، شريف بدر، والموزعين طارق مدكور، نادر حمدى، أسامة الهندى، رامى سمير، إضافة إلى عدد آخر من الشعراء والملحنين والموزعين.