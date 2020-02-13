شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوسى شلبى ورجاء الجداوى وداليا مصطفى مع ابنة هند رستم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية بوسى شلبى جمهورها بصورة تجمعها بكل من الفنانة رجاء الجداوى والفنانة داليا مصطفى وبسنت ابنة الفنانة هند رستم، وكتبت بوسى على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" في المطار إلى القاهرة مع بنت هند رستم بسنت"، كما نشرت داليا مصطفى نفس الصورة التي نشرتها بوسى شلبى، وكتبت عليها قائلة:" يا جماعه القمر اللي جنبي دي بنت هند رستم ".





بوسى شلبى و داليا مصطفى و رجاء الجداوى



بوسى شلبى



داليا مصطفى

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وحضر افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في فعاليات دورته الرابعة الاثنين الماضى 10 فبراير حشد كبير من نجوم الفن فى تمام الثامنة مساء، وقام بتقديم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكى وأخرجه هشام عطوة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى أعقبه عرض برومو غنائى يعبر عن دور المرأة فى السينما.

أعربت الفنانة رجاء الجداوى، عن سعادتها لتكريمها فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، الذى أقيم أمس بحضور حشد كبير من نجوم الفن، مشيرة أن تكريمها جاء بعد مشوار طويل منذ عام 1959.

وقالت الفنانة رجاء الجداوى عقب تكريمها :"هعيط من الفرحة، هو مشوار طويل أوى يرجع إلى عام 1959، توج اليوم بهذا التكريم .. وحسستونى أنى عملت حاجة وإن خلال مشوراي فيه شىء حلو اتعمل.. وقدرت أضيفه للناس".

واستعرض صور أهم صور نجمات السينما المصرية والعربية، كما تم عرض برومو للأفلام المشاركة فى دورة هذا العام التى تستمر حتى السبت القادم 15 فبراير، وقامت الإعلامية جاسمين طه زكى بتقديم فعاليات حفل الافتتاح باللغتين العربية والإنجليزية.

واختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي 31 فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة من بينهم فيلمين يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضهم الأفريقي الأول، ويشارك في مسابقات المهرجان المختلفة 51فيلما، حيث يعرض في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما يعرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية .