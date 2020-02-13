شذى تهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: "ستظل زلزالا فى سوق الموسيقى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت المطربة شذى، الهضبة عمرو دياب بمناسبة طرح ألبومه الجديد "سهران"، ونشرت شذى صورة تجمعها بالنجم الكبير عمرو دياب على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "الإرادة الأسطورية ستظل الزلزال في سوق الموسيقى، وعلى الرغم من صداقتك العزيزة في قلبي، سأظل واحدة من معجبيك لا أستطيع وصف مشاعري عندما أستمع لأول مرة إلى ألبومك بحيث يكون له طعم سحري لمدة 25 سنة. نفس الشعور والسعادة التي لم ولن تتغير مبروك لجميع فريق الألبوم".



شذى تهنأ عمرو دياب بألبومه الجديد

وطرح المطرب الميجا ستار عمرو دياب، ألبوم سهران، عن طريق إحدى شركات الاتصالات، مساء الأربعاء، ونشر الشاعر الغنائى تامر حسين، صورة تجمع الهضبة وعمرو مصطفى وطارق مدكور، وعلق قائلاً: "سهران.. شغل لأخر دقيقة.. مع العباقرة طارق مدكور وعمرو مصطفى وأحمد زغلول وصاحب الحدث الهضبة".

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عمرو دياب وشذى

بعد طرح الهضبة عمرو دياب ألبوم سهران من خلال إحدى شركات الاتصالات، احتفل الجمهور بأغانى الألبوم، عبر تغريداتهم على موقع تويتر، حيث أثنوا عليه، وقال أحد المغردين:" أول أغنية سمعتها من ألبوم حلوة بدايات رهيبة ولا غلطة، دخلة بتاعتها عالمية توزيعها عبقرى كلمات جيدة لحن ممتاز صوت رائع".

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".