شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تقابل يسرا للمرة الأولى فى "دهب عيرة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة عبير صبرى على المشاركة على بطولة مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا، والمقرر بدء تصويره بعد غد السبت لعرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يسجل العمل اللقاء الأول بين عبير صبرى ويسرا فى الدراما التليفزيونية، وبدأت عبير فى الاستعدادات الخاصة بالشخصية التى تقدمها بمذاكرتها ودراسة تفاصيلها وذلك قبل بدء تصوير أول مشاهدها خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.



عبير صبرى

وتعيش عبير صبرى حالة من السعادة بسبب النجاح الكبير الذى يحققه مسلسلها "الأخ الكبير" المعروض حالياً على قناة cbc، حيث يتصدر العمل محركات البحث على جوجل بشكل يومى، ويتفاعل الجمهور مع أحداثه منذ بدء الحلقات، وتظهر عبير فيه بشخصية "سوزى" الشريرة التى تمتلك أتيليه لكنها تتخذه ستارة وراء أعمالها المشبوهة بالتعاون مع أشخاص كبار أصحاب نفوز.

"الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه فى إطار شعبى.