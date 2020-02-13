تفاصيل أيام القاهرة للدراما العربية بمعهد العالم العربى بباريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم "جمعية ثقافة بلا حدود"، أيام القاهرة للدراما العربية بمعهد العالم العربى بباريس فى الفترة من 16 وحتى 19 ‪ فبراير الجارى، بحضور 50 نجما من أبرز صناع الدراما بالعالم العربية، وتهدف الفعاليات إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربي كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافي بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.

وقالت د.عبلة الأسود المؤسس بالتعاون مع الموسيقار هانى مهنا، أن دورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقى فى إطار الاحتفال بمئوية ميلاده، حيث يتم تكريم اسمه بمشاركة ابنته الفنانة رانيا فريد شوقى، كما يتم تكريم أيقونة الدراما العربية الفنانة الكبيرة يسرا تقديرا لمكانتها فى عالم الدراما، إضافة إلى منح جائزة تكريم دورة معهد العالم العربية لفنان ذو قيم في تاريخ الدراما بعد اجتماع اللجنة العليا للمهرجان بالإضافة إلى تكريم خاص للدول العربية المشاركة وهى مصر وتونس والجزائر والكويت والامارات ولبنان.



ايام القاهرة للدراما العربية

ومن المقرر أن يعرض فى حفل الافتتاح فيلم تسجيلي يتناول عمق وقيمة الدراما المصرية والعربية وتأثيرها على حياة المواطن والشارع اجتماعيا وسياسيا وفكريا كما يسلط الضوء على أبرز القيم الايجابية الفعالة للعمل الدرامي، وكما يتم عرض مجموعة من أشهر تترات المسلسلات.

وأضافت عبلة الأسود أنه من المقرر أن تعقد فى اليوم التالى للافتتاح مجموعة من الندوات للفنانين والمنتجين بمشاركة النقاد والصحفيين من أوروبا والعالم العربى بهدف الترويج الثقافى والسياحى للدول العربية المشاركة باعتبار الدراما هى القوة الناعمة الأكثر تأثيرا فى العالم العربى.

ومن أبرز المحاور التى ستناقشها الندوات مدى امكانية انتاج عربى مشترك ودوبلاج باللغات الأجنبية لنصل بثقافتنا الى الاخر وفتح المجال أمام شراكات عربية واجنبية كبيرة، وذلك بحضور نخبة من أبرز نجوم صناع الدراما في العالم العربي والنقاد والإعلاميين المهتمين بهذا المجال، وتتضمن المشاركة المصرية يسرا، ليلي علوي، الهام شاهين، درة، كندة علوش، رانيا فريد شوقي، رجاء الجداوي، هنادي مهنا، آسر ياسين، مصطفى شعبان، عمرو يوسف، علي الحجار، عمرو مصطفي، أحمد السعدني، هاني مهنا، جمال العدل، د مدحت العدل، تامر حبيب، شريف مندور، خالد سليم، اياد نصار، خالد صلاح، شريهان ابو حسن، تامر الصراف، عمرو منسي، أشرف هريدي، وطارق الشناوي، جاسمين طه زكي، رامي رضوان، خالد محمود، مصطفي متولي.

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ايام القاهرة للدراما العربية

وتابعت المؤسس لأيام القاهرة للدراما العربية، أن هذه الفعالية تشكل منعطفا مهما للدراما المصرية والعربية، حيث سيطلع العالم الغربى على إنتاجها وافكارها بهدف التفاعل معها، على أن يعرض أشهر تترات الأعمال الدرامية العربية باعتبارها البوابة الأساسية للأعمال المميزة وانعكاس لأفكارها، وعنصر مؤثر لنجاح العمل الدرامى

وأشارت عبلة الأسود إلى أن الدورة الأولى سوف تقام بلا مسابقة على أن تتضمن الدورات القادمة مسابقات والتي سوف تنطلق في شهر يونيو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، على أن يتم الإعلان عن لجان التحكيم قريبا، وسوف تعقد الايام كل سنة دورة في باريس بدون مسابقة لتعريف بالجانب الجمالي والسياحي والدورة ستقام في مكان بباريس له تاريخ مختلف للتأكيد على تنوع وثراء فنون الدراما العربية.

وتهدف جمعية " ثقافة بلا حدود" إلى تطوير الثقافة وخاصة صناعة الدراما، في الدول العربية التي تنقصها وذلك عبر تنظيم ورش إنتاج وتصوير وكتابة. وتصوير بين شباب الجامعات كما تهدف إلى التقارب بين دول العالم العربي لإنتاج مسلسلات مشتركة.