شكرا لقرائتكم خبر عن جائزتان لـ"انتحار معلن" أول عمل لرابطة الإنتاج المسرحى بالقاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن عرض "انتحار معلن" من إنتاج رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك ATPA من حصد جائزتين من جوائز مهرجان القاهرة للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، والجائزة الأولى هي جائزة التميز للتمثيل وحصلت عليها ممثلة العرض منى التلمودي التي جسدت شخصية مي، والجائزة الثانية هي جائزة السينوغرافيا والتي صممها الأستاذ مارن الغرباوي مخرج المسرحية ونفذها الديكورست رضا صلاح.

يذكر أن مسرحية انتحار معلن من تأليف الدكتور سامي الجمعان، مؤسس ورئيس رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك ATPA، تلك الرابطة التي تم الإعلان عنها يوم 13سبتمبر 2019 بالقاهرة، ولقت صدى واسعًا على مستوى الوطن العربي نظير رؤيتها القائمة على تحقيق شراكة عربية مسرحية مستدامة في إنتاج العروض المسرحية خاصة.

يعتبر العرض المقدم في مهرجان القاهرة للمونودراما هو العرض الرسمي الثالث لانتحار معلن الذي تلقى العديد من الدعوات على رأسها إسبانيا والسويد وكوريا الجنوبية والسودان وتونس والمغرب.