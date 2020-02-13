شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل سرقة مجوهرات بقيمة 3 ملايين جنيه استرلينى من منزل كيلى بروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة، كيلى بروك، لحادث سرقة أمس، بعدما اقتحم منزلها لصا متخصص فى سرقة المجوهرات، حيث سرق أشياء بقيمة 3 ملايين جنيه استرلينى، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور".

وبحسب الصحيفة، فإن عارضة الأزياء، كانت خارج منزلها في ذلك اليوم، حيث عادت من الخارج، في شمال لندن لتكتشف سرقة مجوهراتها، لتقوم بالاتصال بالشرطة على الفور.

اللص لم يكتف بالمجوهرات فحسب، ولكنه قام بسرقة أجهزة إلكترونية، وحاليا تحقق شرطة العاصمة حاليا في ملابسات الحادث.

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كيلى تستقل سيارتها



كيلى

وفى أول ظهور لها عقب الواقعة بدت كيلي بروك فى حالة من الضيق والانزعاج أثناء توجهها إلى سيارة أجرة من أجل العودة إلى الاستوديو .

وكانت كيلي بروك ، والممثلة أماندا هولدن والمغنية مايلين كلاس، قد حصدتا المركز الأول فى "Global’s Make Some Noise" نوفمبر الماضى، و يهدف هذا الحدث إلى جمع الأموال لصالح الجمعية الخيرية لمساعدة الأطفال المحرومين والشباب وأسرهم في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وخطفت كيلي بروك ، البالغة من العمر 40 سنة ، العيون وهى تمشى على السجادة الحمراء في ثوب أسود بأكمام طويلة ، بفتحة كبيرة كشفت عن ساقها، وأكملت كيلي اطلالاتها بحذاء ذات كعب عالي ، مع أقراط الألماس التي أضافت لها مزيد من البريق.