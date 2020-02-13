شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل وإياد نصار يصوران زفافهما على طريقة الفلاش باك فى "ليالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجمان غادة عادل وإياد نصار مشاهد فلاش باك من حفل زفافهما في أحداث مسلسل "ليالينا"، بالكوربة في منطقة مصر الجديدة، وتعود الأحداث إلى بهما إلى فترة الثمانينات وهما متزوجان ولديهما طفلة عمرها 7 سنوات، وتتعرض لحادث، ويحدث كثير من الخلافات بينهما حتى تطلب الطلاق منه وبالفعل يقوم إياد بتطليقها.

وتجسد الفنانة غادة عادل شخصية إحدى موظفى شركته، التى تعمل فى قسم الإدارة التنفيذية، ومع مرور الوقت تربطها قصة حب مع الفنان محمد الشقنقيرى مما يسبب غيرة مع طليقها الفنان إياد نصار وغيرها من الأحداث .

المسلسل يقسم المجتمع إلى طبقتين إحداهما عليا ويجسدها الفنانة غادة عادل، إياد نصار، محمد الشقنقيرى، خالد الصاوى، وأخرى دنيا ويجسدها الفنانة صابرين، ميدو عادل وآخرين، إلى أن يقع حدث يجمع هاتين الطبقتين وهو حادث سير للفنانة رنا رئيس ابنة غادة عادل، يتسبب فيه سائق تاكسى وهو ميدو عادل.

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كان قد احتفل صناع وأبطال مسلسل "ليالينا" بانطلاق التصوير، حيث تم إحضار تورتة العمل فى حضور المخرج أحمد عبد الفتاح والفنانين صابرين، خالد الصاوى، إياد نصار، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى وهشام الشاذلى والمنتج الفنى يحيى ممدوح، وذلك بعدما بدأ تصوير أول مشاهد العمل فى الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضى بالزمالك.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى.

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.