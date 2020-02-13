شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى عن ألبوم الهضبة: كله ضرب مفيش شتيمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أحمد السعدنى الهضبة عمرو دياب على ألبومه الجديد " سهران"، الذى طرحه أمس الأربعاء، معبرا عن إعجابه الشديد به، وكتب السعدنى تغريده عبر حسابه على تويتر، قائلا:" ايه يا هضبة هو كله ضرب مفيش شتيمه".



أحمد السعدنى

وكان الشاعر الغنائى تامر حسين، قد نشر صورة تجمع الهضبة وعمرو مصطفى وطارق مدكور، وعلق قائلاً: "سهران.. شغل لآخر دقيقة.. مع العباقرة طارق مدكور وعمرو مصطفى وأحمد زغلول وصاحب الحدث الهضبة".

بعد طرح الهضبة عمرو دياب ألبوم سهران من خلال إحدى شركات الاتصالات، احتفل الجمهور بأغانى الألبوم، عبر تغريداتهم على موقع تويتر، حيث أثنوا عليه، وقال أحد المغردين:" أول أغنية سمعتها من ألبوم حلوة بدايات رهيبة ولا غلطة، دخلة بتاعتها عالمية توزيعها عبقرى كلمات جيدة لحن ممتاز صوت رائع".

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.

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وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".

وسيطر الهضبة عمرو دياب على موقع تويتر بـ 5 هاشتاجات بعد انتشار أغانى ألبومه الجديد "سهران" مساء أمس الأربعاء، وهم "عمرو دياب"، "AMR DIAB"، "الالبوم الجديد"، "سهران"، "عمرو الجديد".