شكرا لقرائتكم خبر عن أنحف من أي وقت مضى.. شوف آخر ظهور لأديل واستمرار فقدانها للوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقد أذهلت المغنية العالمية أديل، متابعيها وجمهورها بتحولها الجسدي الكبير، إذ فقدت الكثير من وزنها، لتتبع حياة أكثر صحية ممكنة من أجل ابنها أنجيلو.

وبدت أديل، 31 عامًا، أرفع وفقدت الكثير من الوزن من أي وقت مضى عندما خرجت من لوس أنجلوس ملابس سوداء رياضية، أمس الأربعاء، وفقا لما نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.



أديل بعد فقدانها للوزن



أديل

ويبد أن أديل ما زالت في طريقها لإنقاص الوزن، بعد أن كشفت النقاب عن جسدها النحيل لأول مرة في حفلة هالوين دراك أكتوبر الماضى، ومرة أخرى أثناء عطلة رأس السنة.

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إطلالة أديل كانت باللون الأسود بالكامل، وظهرت مرتدية ملابس رياضية، وارتدت قبعة غطت بها شعرها الذهبى، وألقت ظلالا على عينيها.

وكانت عدسات المصورين، التقطت أحدث ظهور للمطربة العالمية أديل – Adele، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، بعد فقدان وزنها بشكل كبير وتغير ملامحها، أثناء خروجها من إحدى المتاجر وهي ترتدي ملابس رياضية سوداء اللون، يوم 25 يناير الماضى.

وعلى سياق آخر أكد وكيل أعمال المطربة العالمية، أن العام الجاري، سيشهد انطلاق الألبوم التاسع والجديد للنجمة الشهيرة بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات، بعد ألبومها القياسي 25، الذي حمل العديد من الأغاني المتميزة منهم Hello التي حققت أكثر من 2.6 مليار مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ووفقاً لمدير أعمال النجمة العالمية التي نقلتها صحيفة الديلي ميل، فأن العام الجاري سيكون الموعد النهائي لعرض الألبوم، بعد أن شهدت الفترة الاخيرة غضب عارم من جمهور المطربة العالمية عقب انتشار العديد من الشائعات بعرض الألبوم في نوفمبر الماضي.

وبحسب صحيفة Music Week، فأن موقع البوب ​​Music News Facts، أكد في أكتوبر الماضي، أن الالبوم سيصدر بشكل نهائي في نوفمبر الماضي، وهو ما أثار غضب الجمهور بعد تأجيله لأجل غير مسمي.