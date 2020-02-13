شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد الحب.. كيف عبّر المشاهير عن حبهم على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعبّر رواد موقع تويتر عن عن تقديرهم للتغريدات من خلال قلب صغير، وبمناسبة عيد الحب، كشف موقع تويتر عن بعض التغريدات التي أعجبت المشاهير وكيف عبروا من خلالها عن حبهم وإعجابهم على تويتر.



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ومن ضمن هؤلاء المشاهير كان محمد هنيدي وهو واحداً ضمن 20,000 شخص أعجبوا برد أحمد السقا الساخر على سلسلة تغريدات بينه وبين أحمد حلمي ، فيما أعجبت منى زكي برسمة جمعتها بأحمد حلمي، قامت برسمها إحدى معجباتها، حيث قضت الفتاة ثلاثة أسابيع في الرسم على أمل أن يصل عملها إلى النجمين، ومكّنها تويتر من تحقيق رغبتها.



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للتعبير عن حب الجمهور أيضاً، أعجبت أمير عيد عضو فريق كايروكي، بتغريدة إحدى المعجبات والتي خصصت مشروعها النهائي في الفن في الجامعة عن الفرقة.

أظهر الممثل المصري أحمد السعدني حبه لمحمد صلاح من خلال الإعجاب بصور نجم كرة القدم العالمي مع أكثر من 214،000 شخص آخر على تويتر بعد فوز فريق ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

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يعتبر تقديم الدعم للغرباء أمراً مميزاً فالممثلة التونسية هند صبري أعجبت بتغريدة أحد المتابعين والتي عبّر فيها عن مدى فخره بنفسه بعد انتظاره ست سنوات ليتخرج من كلية الطب بعدما أن كان سائق "توكتوك".

أما الممثلة التونسية درة فكانت من بين المعجبين بتغريدة الفنانة يسرا والتي بدت فيها رائعة خلال حفل الأوسكار.



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الفنانة يسرا شاركت في حفل جوائز الأوسكار لأول مرة كعضو في أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية وتألقت النجمة الكبيرة يسرا بإطلالة رائعة خطفت الأنظار على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار أمس الأحد، وارتدت يسرا فستان من الطراز الفرعوني من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، كما ارتدت مجوهرات من Nara Fine Jewelry، واستايلست مى جلال.