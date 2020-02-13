شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يستقل القطار فى فرنسا.. ويوجه رسالة لرئيس وزراء لبنان... اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان اللبناني الكبير راغب علامة، من حسان دياب، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، بإلغاء المديرية العامة للسكك الحديدية أو الشروع بتنفيذ سكك حديدية تخدم المواطن اللبنانى، مؤكدًا أن أموال دافعى الضرائب في لبنان تذهب هدرًا وفسادًا.

ونشر راغب علامة فيديو من قطار في فرنسا، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، وعلق عليها: "من القطار بفرنسا، شوفوا شو حلو، إحنا بلبنان بندفع سنويا للمديرية العامة للسكك الحديد عشرات ملايين الدولارات، التي تذهب هدرًا وسرقة وفساد، بطالب سيادة الدكتور حسان دياب، دولة رئيس مجلس الوزراء وحكومته يا إما إلغاء المديرية العامة للسكك الحديدية، يا إما الشروع في تطوير السكك الحديدية لخدمة المواطن اللبناني تنقله بين بيروت والبقاع للمواطن ودافع الضرائب التي تذهب أمواله سرقة ونهبا".

شارك الفنان اللبناني الكبير راغب علامة، منظمة عمل أهلى لبنانية، تهتم بالأطفال ذوى الإعاقة، في الاحتفال بالأطفال وتكريمهم، في حفل كبير السبت الماضى، إذ أحيا حفلا كبيرا وكرم 50 طفلا من ذوى الإعاقة وفقا لمواقع فنية لبنانية.

وقال راغب علامة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :"شاء الله بنضلّ سوا، إيد بإيد نزرع المحبّة والفرح ونقدّم السعادة للملائكة، أنا سعيد وفخور بإيماني برسالة مؤسسة سكيلد اللي بتمنّى لها من كل قلبي دوام النجاح في سبيل هذه الغاية النبيلة، شكراً لكل من ساهم بهالعمل الرائع".

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وفى سياق آخر يحيى المطرب اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب، يوم السبت 15 من شهر فبراير المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى بتونس، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين، ويقدم راغب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".

وكان راغب علامة قد أحيا حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى فى العاصمة الأردنية عَمان، وبدأه بأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، وسط حضور جماهيري كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.

من ناحية أخرى يستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.