شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يحتفل بعيد الحب ويطرح أغنية "كل سنة وأنت طيب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد جمال، أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالاً بعيد الحب حيث تم إطلاقها على موقع اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

وصور أحمد جمال الأغنية فى العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين كاملين، وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسى ملائم تمامًا مع المناسب التي طرحت فيها، حول قيام الفنان أحمد جمال بتحضير مفاجأة لحبيبته، وأثناء ذلك تحدث بعض المواقف التى تكون سببًا فى تعطيله، فيسابق الزمن فى تنفيذ هذه المفاجأة والتى تظهر مع نهاية أحداث الكليب.

وبدوره كشف أحمد جمال عن موقف طريق حدث أثناء تصوير الأغنية حيث قال: "اشترينا سلة كبيرة جدًا مليانة ورد أحمر واشتريناها مخصوص للتصوير عشان أهديها لحبيبتي فى الكليب.. لكن اللي حصل إن طول وقت التصوير الناس اللي ماشية بالشارع بتيجي تشتري مني وتسألني بكام الوردة فكروني ببيع! ولكن بعد كده بيضحكوا لما بيقربوا وبيكتشفوا إن أنا "أحمد جمال" وإن ده تصوير كليب.

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وطرح أحمد جمال في ديسمبر الماضى آخر أغانيه التي صورها على طريقة الفيديو كليب جديدا بعنوان "قصاد عيوني" من ألبومه الجديد، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وماستر أمير محروس، ومن إخراج اليونانى شريف فرنسيس.

وتدور فكرة الكليب عن علاقة حب جديدة جمعت المطرب أحمد جمال بفتاة يونانية جميلة، وبريئة، وعفوية، وتبلغ من العمر 19 عاما، التقى بها عن طريق الصدفة، في إحدى المقابلات ولكنه مع هذا الحب ليس مدركا لهذا الأمر، ويعيش حالة من الغموض والخيال.



حمد جمال من تصوير اغنية كل سنة وانت طيب