شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل عن دورها فى "لص بغداد": بذلت مجهودا كبيرا عشان يطلع بالشكل ده والان مع تفاصيل الخبر
وقالت أمينة خليل- فى تصريح اليوم الخميس- "تحقق ما كنت أتمناه أن يكون الفيلم جيدا ويعجب الجمهور ويحقق إيرادات جيدة"، مضيفة أن ردود ألفعل على ألفيلم "مرضية جدا".
وأشارت إلى أن أنها بذلت مجهودا لكى ينال دورها إعجاب الجمهور، خاصة أن العمل كان صعبا عليها ومشاهده "ثقيلة" حيث تجسد شخصية رئيسة عصابة ومافيا فى دولة العراق تعمل فى سرقة الآثار، مشيرة إلى أن دورها يعد محور الأحداث الرئيسية فى ألفيلم، فهى شخصية شريرة وقوية ومتسلطة ولديها جيش كبير من المافيا تقوم بالسيطرة عليه.
وتجأوزت إيرادات ألفيلم 25 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائى يوم 22 يناير الماضي.
وتدور أحداث ألفيلم فى إطار من "الأكشن " تتخلله العديد من المواقف الكوميدية، ويندرج ألفيلم تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة من خلال مجموعة من اللصوص التى تحأول الوصول لمقبرة الإسكندر الأكبر لسرقتها.
يشارك فى بطولة ألفيلم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس ، ومحمد عبد الرحمن توتة ، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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