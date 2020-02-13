قلعته البدل ولبسته تمبرلاند.. ماذا قال حسن شاكوش عن عمر كمال؟ - فيديو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قبل يومين فقط من اشتعال الأزمة بينهما، تحدث حسن شاكوش، عن علاقته بعمر كمال، وعن سبب استعانته به في أغنيتهما الشهيرة "بنت الجيران"، وقال، في ندوة الخليج 365 الأحد الماضي إنه يكن كل الاحترام والتقدير لشريكه في الأغنية، مضيفا: بعيد عن الشغل، أنا بحب عمر كمال ومكناش قريبين من بعض أوي، لكن كنا بنتقابل في مكان شغل أو حاجة بنسلم على بعض.

وعن سبب اختيار كمال للتعاون معه في "بنت الجيران"، قال شاكوش: "كان في ناس أنا حاطط عيني عليهم، الناس دي أنا قولت لازم أعمل معاهم أغاني... وعمر لامع في حتته وبيغني من زمان لكنه لون مختلف، ولما اتعرف في مصر اتعرف باللون الرومانسي".

وتابع: "أنا قلت أخد عمر أخليه بدل ما هو بيلبس بدل، هخليه يلبس جاكيت وجزمة تمبرلاند وأخليه ينزل الشارع"، ليرد عمر كمال مازحًا: "بوظ أخلاقي".

وبعد يومين فقط، اشتعل الخلاف بين الثنائي الشهير، بعد اتهام عمر كمال لحسن شاكوش بتعمد تهميشه وإنكار مجهوده في النجاح عن قصد.

وقال عمر كمال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "صحيت الصبح لقيت أغنية بنت الجيران، اتغير اسمها على يوتيوب إلى (بنت الجيران بهوايا انتي قاعدة معايا)، اللي هو لا حول لا قوة إلا بالله، طيب ليه عمل كدا وهي كانت بنت الجيران بس؟".

وتابع: "بيهمشني بقاله فترة في كل حتة وأنا ساكت، وسكت كتير جدًا، لكن إني أصحى ألاقي المهرجان اتغير اسمه، يبقى كدا خلاص بقى دي حرب علني".

وعن محاولته التواصل مع حسن شاكوش قبل كتابة البوست، قال كمال: "لا، محاولتش أنا اللي في نفسي أقوله بقوله على صفحتي وقدام الناس، وفي ناس كتير حاولت تكلمني عشان أمسح البوست وقالتلي متفرجش الناس علينا، وتعالى نعمل قعدة، قولتلهم لا؛ لأن اللي عمله معايا حسن شاكوش قلة ذوق علني، وكمان هو محاولش يكلمني لأنه عارف إن فيه مصالح مشتركة بينا، فأكيد مش هيجبهالي بشكل مباشر".

واستطرد المطرب الشعبي: "شاكوش طلع في برنامج نفسنة، قالولك مغني بهوايا انتي قاعدة معايا، وعمل مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي مدتها 7 دقايق مجبش فيهم سيرتي، اتكلم عن اللي لحن واللي كتب، طيب واللي غنا.. مفيش أي ذكر ليه؟".



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وحقق الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال، نجاحًا ساحقًا بأغنيتهما "بنت الجيران"، التي حصدت ما يزيد عن 80 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع يوتيوب. كما تصدرت المركز الثاني، بتطبيق "ساوند كلاود" العالمي، وحصل مهرجان "شمس المجرة" غناء عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، على المركز السابع.

واستضاف موقع "الخليج 365" حسن شاكوش وعمر كمال، اللذين حققا نجاحًا كبيرًا بأغنية "بنت الجيران"، يوم الأحد الماضي، قبل أزمتهما، وغنيا سويًا أغنيتهما الشهيرة "لايف".

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