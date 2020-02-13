رمضان يعيد نشر فيديو لأزمة الطائرة.. والطيار يقول: هنا مفيش حكومة.. أنا الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعاد الفنان محمد رمضان، نشر مقطع فيديو له داخل كابينة قيادة إحدى الطائرات الخاصة، بصحبة الطيار أشرف أبو اليسر.

وظهر "رمضان" و"أبو اليسر" في الفيديو، وأكد الأخير أنه سيلتقط صورة بصحبته، قائلا: "هنا مفيش حكومة.. أنا الحكومة"، وهي عبارة شهيرة قالها الفنان أحمد السقا في فيلم "الجزيرة".

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بينما علق "رمضان" عبر حسابه بموقع تويتر: "أنا ماكدبتش لما قُلت إن الكابتن عارف إن فيه فيديو بيتصور، وأنا معرفش قوانين الطيران المدني، ولو حضرته قالي ممنوع الدخول ماكنتش هزعل".

وتابع: "ومع ذلك قسماً بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك، وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، إن شاء الله هتلغى العقوبة ويرجع عمله".

كان الطيار أشرف أبواليسر ظهر في مقطع فيديو مؤخرًا، هاجم فيه محمد رمضان، وقال إن الفنان طلب التقاط صورة تذكارية من كابينة القيادة لكي يشاهدها نجله "علي"، وشدد الطيار على رمضان بعدم نشرها، بينما خالف الأخير الأمر، ما تسبب في وقفه عن العمل مدى الحياة.