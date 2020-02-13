"الأوبرا" تبدأ تفعيل خدمة الكراسي المتحركة تيسيرًا على كبار السن وذوي القدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، تفعيل خدمة الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، في جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بتجهيز جميع مسارح الدولة لخدمتهم.

وأكد رئيس الأوبرا أن الخدمة الجديدة تم تطبيقها فعليا، بشكل يتناسب مع طبيعة المسارح ودون التسبب في تغيير معالمها.

وأضاف أن القرار يأتي للتيسير على الزوار خاصة بعد الإقبال الجماهيري الكبير على العروض المتنوعة .