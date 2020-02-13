بالمستندات| مدحت العدل يشكو إحدى شركات النقل للرقابة على المصنفات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
قدم الكاتب مدحت العدل اليوم الخميس، عبر محاميه حسام لطفي، شكوى رسمية إلى رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، اتهم فيها شركة "أوبر" للنقل الجماعي بالتعدي على حقوقه مؤلفًا لقصص وأغاني أفلام "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"همام في أمستردام".
وقال العدل في الشكوى المرسلة، إنه فوجئ بقيام الشركة بطرح إعلانٍ، مستغلة شخصيات ابتكرها بالفيلم، عبر موقعها الإلكتروني، وفي إطار ديكور خاص للربط بين الإعلان والفيلم خارج السياق الذي قدمت به بالعمل السينمائي، وهو ما يمثل مساسًا بحقوقه مؤلفًا".
وأضاف: "أن الشركة رغم حصولها على ترخيصٍ باستغلال أغنية واحدة فقط، من أغاني فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، إلا أنها تعدت على حقوقه بضم أغنية أخرى من فيلم: "همام في أمستردام" بدون إذن وتصريح".
وطالب العدل بالشكوى التي أرسلها عبر محاميه المستشار القانوني حسام لطفي، بأن تتخذ الرقابة على المصنفات الفنية ما يلزم؛ لحفظ حقوقه، وفقا لقوانين حقوق الملكية الفكرية.
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