بالصور| بمشاركة شيري عادل.. "أسوان لأفلام المرأة" ينظم رحلة لمعبد فيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نظمت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة رحلة إلى معبد فيلة، للمشاركين في دورته الرابعة.

وشارك في الرحلة عدد من الفنانين، بينهم: سلوى خطاب وشيري عادل، ودكتور خالد عبدالجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات ومستشار وزيرة الثقافة، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان أسوان، وأحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة، وبعض الإعلاميين والصحفيين والنقاد.

وافتتح مهرجان أسوان فعاليات دورته الرابعة يوم الاثنين الماضي، ويقام حفل الختام يوم السبت المقبل، وكرم المهرجان في الافتتاح رجاء الجداوي ونيللي كريم وفيكتوريا أبريل.