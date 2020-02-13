"الجونة السينمائي" يعلن موعد انطلاق دورته الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن انعقاد دورته الرابعة، في الفترة بین 24 سبتمبر حتى 2 أكتوبر، فیما ستُقام أنشطة منصة الجونة السينمائية -ذراع الصناعة الخاصة به ـ في الفترة ما بین 26 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، وحدد المهرجان موعد استقباله طلبات تقديم الأفلام ـ من كل الأنواع السينمائية الطويلة والقصيرة ـ في الفترة ما بین 1 مارس وحتى 15 یولیو.

یُذكر أن الدورة الثالثة للمهرجان جذبت 740 سينمائيا، ما بین صناع أفلام وموزعین ووكلاء مبيعات، إضافة إلى 750 مشارك معتمد من الصحافة العالمیة والإقلیمیة والمحلية. وسُجل عدد التذاكر المحجوزة 33 ألف تذكرة، وعُرض خلال مدة انعقادها 83 فیلمًا تمثل 44 دولة، وبلغت قیمة جوائز الأفلام الفائزة حوالي 220 ألف دولار أمریكي في جمیع أقسام المسابقات.

شهد المهرجان في دورته الثالثة، تقديم أبرز أعمال 2019، مثل: الفیلم الفائز بنجمة الجونة الذهبیة للفیلم الروائي الطویل (ستموت في العشرین) لأمجد أبو العلاء، و(عید القربان) لیان كوماسا الحائز على جائزة نجمة الجونة الفضیة، وفوز فیلم مریم توزاني (آدم) بالبرونزیة في ذات الفئة، إضافة إلى (بابیشا) لمونیة مدور الحاصل على نجمة الجونة لأفضل فیلم روائي عربي. بینما فاز (143 ..طریق الصحراء) لحسن فرحاني بنجمة الجونة الفضیة للفیلم الوثائقي الطویل، ونال (أمي) لوسیم جعجع نجمة الجونة الذهبیة للفیلم القصیر، وحصل "سلام" لزین دریعي على جائزة نجمة الجونة لأفضل فیلم عربي قصیر. كما تفرد المهرجان بالعرض العالمي الأول لفیلم (لما بنتولد) لتامر عزت، وبأول فیلم تحریك مصري طویل "الفارس والأمیرة" لبشیر الدیك في القسم الرسمي -خارج المسابقة.

كما كرم المهرجان عدًدا من الأسماء السينمائية البارزة مثل النجم السينمائي محمد هنیدي والمخرجة والمنتجة مي مصري التي ُعرفت بأعمالها الوثائقیة ذات الطابع الشعري الإنساني. كما منح المهرجان جائزة فارایتي للمخرج السوداني صهیب قسم الباري، الذي فاز فیلمه "الحدیث عن الأشجار" بجائزة نجمة الجونة الذهبیة للفیلم الوثائقي الطویل.

واختارت منصة الجونة السینمائي ـ وهي محطة لتطویر المشاریع ومساحة للإنتاج المشترك موجهة للعالم العربي ـ 12 مشروعًا في مرحلة التطویر و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، من أصل 133 مشروعا.

وبلغت قیمة ما منحته المنصة من جوائز للفائزين 240 ألف دولار أمریكي، بینها جائزتین رسمیتین بمبلغ 15 ألف دولار لكل منهما، وتم تمویل بقیة الجوائز من ِقبل شركاء المهرجان ورعاته. كما تضمنت المنصة طیفا واسًعا من المحاضرات وطاولات الحوار وورش العمل.

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واحتفاًلا بمرور 100 عام على مولد الروائي الاستثنائي إحسان عبد القدوس، نظم المهرجان معرضا تذكاریا تخلیدا لذكراه. إضافة إلى ذلك فقد عرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية المرممة حديثًا لمخرجين مثل فريد بوغدير ووالتر سالس وفرانسوا تروفو وفيديريكو فيلليني في قسم العروض الخاصة.

واحتضن المهرجان بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، حفلًا بعنوان "السينما في حفل موسيقي"، قُدمت فقراته على مسرح المارينا الكبير، وتضمنت عددًا من المقطوعات الموسيقية الشهيرة التي صاحبت كلاسيكيات هوليوود، إضافة إلى تحية خاصة لموسيقى نينو روتا. أدى نجاح الفكرة في الدورات السابقة إلى جعل الحفلات الموسيقية التي تحتفي بالسينما حدثًا سنويًا ينظمه المهرجان ضمن برامجه المنوعة. كما تضمن التعاون الواسع مع عديد من الجهات، شراكة مع فيلم إندبندنت لغرض دعم صُناع الأفلام المستقلين على مستوى الرؤية الفنية والدعم المالي.

كما وقع المهرجان مذكرة تفاهم مع اليونيسف من أجل دعم حقوق الأطفال المهمشين في مصر والمنطقة بأكملها، إيمانًا بقوة السينما في إحداث التغيير الإيجابي لحياة ملايين الأطفال. كما تم توقيع اتفاق شراكة مع إيفتا لتسليط الضوء على قضايا اللاجئين وأصواتهم في صناعة السينما.

مدد المهرجان تعاونه مع فيسبوك وإنستجرام بورشة عمل عُقدت في محاولة للإجابة على بعض الأسئلة الملحة والمتعلقة باستخدام السوشيال ميديا في صناعة السينما. كما تعاون المهرجان أيضًا مع ملتقى تعليم صناعة الأفلام، وهي مبادرة مستقلة تهدف إلى دعم صناعة السينما من خلال تطوير قدرات طلابها.

واستضاف المهرجان لأول مرة لجان تحكيم (فيبريسي) و(نيتباك)، كما عقد شراكة ناجحة مع المنظمة الإيطالية غير الحكومية الـ"كونترولوتشي" بالتعاون مع السفارة الإيطالية في القاهرة. تضمنت الشراكة عرض أفلام إيطالية ومشاركة 4 من المخرجين الإيطاليين في المهرجان.

الجدير بالذكر أن 5 أفلام شاركت في الدورة الثالثة للمهرجان، حصلت على 11 ترشيحًا لجوائز الأكاديمية الـ92. كما رشحت 3 أفلام لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي، عرضت في الجونة ضمن قسم خارج المسابقة وهي: "طفيلي" و"ألم ومجد" و"البؤساء"، إضافة إلى الفيلم الفائز بنجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل "عيد القربان" ليان كوماسا، أي بنسبة 80% من الأفلام التي ترشحت لنيل جائزة أفضل فيلم دولي وهي التسمية الجديدة لأفضل فيلم ناطق بلغة غير الانجليزية. كما تم ترشيح فيلم افتتاح الدورة الثالثة "أد أسترا" لجائزة أفضل تصميم شريط صوت. وقد تكلل فيلم "طفيلي" للمخرج الكوري يونج جون-هو بأربعة جوائز هي: أفضل فيلم دولي، وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي، إضافة إلى جائزة أفضل فيلم وبذلك حقق سبقاً لم يتحقق من قبل.

وقال في مدير المهرجان انتشال التميمي "اتخذ مهرجان الجونة السينمائي مجموعة من الخيارات المعدة بدقة ودراسة مستفيضة لتحسين العمل، آملين أن تلاقي توقعات المجتمع السينمائي والإعلاميين والجمهور، وبفضل التزام وحماس فريق العمل تمكنا من اجتذاب نخبة النتاجات السينمائية العربية والدولية، سواء كان ذلك لمشاهير المخرجين المتمرسين أو أعمالاً أولى لصانعي الأفلام الصاعدين. هذا كله ساهم مساهمة كبيرة في تحفيز الاهتمام الدولي الذي يحظى به المهرجان بشكل متصاعد، مما يدعو للفخر ويدفعنا لبذل المزيد".