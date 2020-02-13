ألبوم عمرو دياب الجديد يخطف قلوب أهل الفن.. فكيف تفاعلوا معه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد سهران، الذي طُرح أمس الأربعاء، ويضم 14 أغنية أبرزها "هيعيش يفتكرني"، و"عم الطيب"، اهتمامات رواد ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بمستواه.. ونرصد لكم في السطور التالية كيف تفاعل الفنانون مع الألبوم؟

- رامي جمال

هنأ الفنان رامي جمال، جمهور وصناع ألبوم "سهران"، قائلًا: "مبروك من قلبي للهضبة، ولكل أصدقائي اللي اشتغلوا في الألبوم، وفعلا عاملين ألبوم تحفة، بقول لكل المستمعين اتبسطوا واطمنوا، الشغلانة دي لسه ليها كبير، ولسه فيها اللي زيي وعنده طموح، ادعموا الفن الحقيقي، مصر كانت وهتفضل فيها الريادة، عشان بعد توفيق ربنا أنتم السبب في النجاح".

- محمد هنيدي

الكوميديان محمد هنيدي، تفاعل من ألبوم دياب الجديد، بطريقته الخاصة، إذ نشر فيديو مجمع لعدد من المشاهد التي قدمها في أعماله الفنية، عبر حسابه على "تويتر"، مفعلًا هاشتاج "سهران لعمرو دياب".

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- كندة علوش

أما الفنانة السورية كندة علوش فغردت عبر حسابها بـ"تويتر": "كلام رائع لأنه قادر فى هذا الزمن الصعب على نشر كم هائل من الإيجابية والحب، لأنه مثال للإنسان الناجح المثابر الذى لم يفرح ويستسلم للنجاح بل حافظ على اجتهاد جبار كما لو أنه فى البدايات، ولأنه متجدد ومدرك لعظمة البساطة فألحانه وأغانيه وحضوره وإطلالاته مريحة وبسيطة".

- ابراهيم عيسى

الإعلامي إبراهيم عيسى غرد حول الألبوم قائلًا: "شكرا عمرو دياب فأنت الوحيد الذي يجمع ملايين الشباب علي حبك. شكرا عمرو دياب أنك تعطي درسا لنا ولهم في الإخلاص في العمل، شكرا عمرو دياب أنه رغم نجاحك الأسطوري لازلت تجتهد وتجدد وتضيف وتبدع وتتقن، وتصمم على استمرار النجاح وتعميقه واتساعه.. شكرا عمرو دياب أنك تملأ حياتنا بهجة وحبا".

كما تفاعل جمهور الهضبة مع عدد من الهاشتاجات مُعربين عن سعادتهم، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "لما تخطف قلب 100 مليون مصري في 5 ثواني"، "مصر كلها سهرانة وحاطة نفس الاستوري"، وتساءل أحدهم قائلًا: "لما عمرو دياب يبطل يغني، مين هيفضل سهران مستني ألبوم لمطرب؟.