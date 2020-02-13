"يا هضبة كله ضرب مفيش شتيمة".. أحمد السعدني يعلق على ألبوم "سهران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على ألبوم "سهران" للنجم الكبير عمرو دياب، والذي تم طرحه مساء أمس الأربعاء.

وأبدى "السعدني" إعجابه بالألبوم الجديد، قائلا: "إيه يا هضبة، هو كله ضرب مفيش شتيمة"، فيما حازت "التغريدة" على إعجاب جمهوره.

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واحتل عمرو دياب وألبوم "سهران" "تريند" موقع تويتر، عقب دقائق من طرح الألبوم، الذي حقق نسب استماع عالية في ساعات قليلة.

وطرح الفنان الكبير عمرو دياب أمس، ألبومه الجديد "سهران"، ويضم الألبوم 14 أغنية، أبرزها "هيعيش يفتكرني"، "عم الطبيب"، "بالضحكة دي"، "روح"، وغيرها.