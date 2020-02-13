- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على ألبوم "سهران" للنجم الكبير عمرو دياب، والذي تم طرحه مساء أمس الأربعاء.
وأبدى "السعدني" إعجابه بالألبوم الجديد، قائلا: "إيه يا هضبة، هو كله ضرب مفيش شتيمة"، فيما حازت "التغريدة" على إعجاب جمهوره.
واحتل عمرو دياب وألبوم "سهران" "تريند" موقع تويتر، عقب دقائق من طرح الألبوم، الذي حقق نسب استماع عالية في ساعات قليلة.
وطرح الفنان الكبير عمرو دياب أمس، ألبومه الجديد "سهران"، ويضم الألبوم 14 أغنية، أبرزها "هيعيش يفتكرني"، "عم الطبيب"، "بالضحكة دي"، "روح"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر "يا هضبة كله ضرب مفيش شتيمة".. أحمد السعدني يعلق على ألبوم "سهران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.