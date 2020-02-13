تراند اليوم : شاهد.. محمد رمضان يشعل أزمته مع الطيار: أنا مكذبتش

عادت أزمة الفنان المصري محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر الذي تم فصله بسبب فيديو للفنان من داخل كابينة الطائرة من جديد.

فبعد أن أدلي الطيار بتصريحات مساء أمس في أحد البرامج التليفزيونية والذي أثارت الرأي العام مجددا، خرج رمضان بفيديو له بصحبة الطيار المفصول أثناء تواجده داخل كابينة الطيارة.

وعلق رمضان قائلًا: "أنا مكدبتش لما قلت إن الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور .. وانا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل .. ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وانا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، ان شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله".

وقال أبو اليسر في تصريحاته، إن الفنان استئذن بتصوير صورة وليس فيديو واستغل دخول مساعده لدورة المياه وصور الفيديو خلسة ووعد بعد نشرها ولكنه نشرها ثاني يوم.

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وكذب أبو اليسر الفنان رمضان، وقال إن محاميه لم يتواصل مع محاسب الفنان إطلاقا ولم يطلب منه 9 ونص مليون جنيه كما أدعي، بل أنه لم يحاول الاتصال به والرد على تليفوناته المتكررة.



وتعرض الفنان لهجوم حاد، بعد نشره فيديو له داخل المستشفى من كواليس تصوير أحد أعماله الفنية وعلق عليه قائلًا: "الدكتور اللي صورني اتوقف عن العمل مدى الحياة"، وهو ما يعد استهزاءً بالطيار المفصول.

الأمر الذي أجبر رمضان على التراجع ويحذف تعليقه المسيء من الفيديو، الذي قام بنشره على حسابه الرسمي على "إنستجرام" كما أغلق التعليقات أيضًا.