تراند اليوم : "شهيرة" تفتح النار على مذيعات بسبب فيديو راقص: "مش مصدقة اللي بيحصل ده"

انتقدت الممثلة المصرية المعتزلة، "شهيرة"، مقدمات برنامج تليفزيوني بسبب رقصهن على أغنية "بنت الجيران" للمطرب الشعبي حسن شاكوش.

وعلقت "شهيرة" على مقطع فيديو من برنامج "نفسنة" الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مش مصدقه ايه اللي بيحصل هنا ده ده برنامج تليفزيوني؟؟ !!! خير الأمور الوسط".

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش حققت انتشارًا واسعًا في مصر خلال الأيام الماضية، بعد أن سجلت 70 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

وجاءت كثاني أكثر الأغاني استماعًا على "ساوند كلاود"، بأكثر من خمسة ملايين مستمع خلال أسبوع واحد، واجتازت أغنيات ومقاطع صوتية عالمية أخرى.

وبرنامج "نفسنة" هو برنامج اجتماعي يعرض عبر قناة "القاهرة والناس"، من تقديم إيمي سالم ونوليا مصطفى وهدى ‏كمال‎.‎‎



