بالفيديو: إعلامية كويتية تشن هجوماً على أصالة وتصف صوتها بـ سيارة الإسعاف

عادت الناقدة والكاتبة الصحافية الكويتية ليلى أحمد لإثارة الجدل مجددا بانتقاداتها الحادة للفنانين، وهذه المرة كانت الفنانة أصالة في مرمى نيرانها.

وقالت ليلى أحمد في الفقرة التي تقدمها ضمن برنامج “ع السيف” عن أصالة:”هالست وضعها يدعو للتأمل هي صوت قوي طربي بلا شك إلي حيرني فيها أن هذي الست كلها تناقضات أكو وحدة عندها حس شعري تختار أغنية اسمها” ذاك الغبي” يعني هو مسبة ولا ردح ولا شنو”.

وأضافت الإعلامية الكويتية في نقد لاذع لا يخلو من التهكم: “عندها مشكلتين، وحدة منهم إنها وايد تصارخ في أغانيها يعني كأنها داشة هوشة، كنها سيارة إسعاف جاية في بعض أغانيها”.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، مستنكرين هجوم ليلى أحمد و رأيها حول صوت الفنانة السورية أصالة نصري، ووصفوا صوتها بالمدرسة الفريدة، وأن الطبقة المرتفعة التي تغني بها ملائمة جدا لنغمة صوتها؛ وهو ما جعل منها حالة فنية وليس مجرد مطربة.

فيما ذهب آخرون للدفاع عن كلمات أغنية “ذاك الغبي” التي لم تعجب ليلى أحمد وتشكيكها في ذائقة أصالة، مؤكدين على امتلاء الأغنية بالشاعرية والعمق، وأن أكبر الشعراء استخدموا لفظة الغبي في قصائدهم.

فيما أيد بعض رواد التواصل الاجتماعي رأي ليلى أحمد بصوت أصالة نصري، فوصف بعضهم صوتها بالمربك، وانتقدوا نبرتها العالية في الغناء.

وقال آخرون إن ليلى أحمد باتت تقلد وبشكل واضح، زميلتها الإعلامية فجر السعيد، التي تعتمد على مهاجمة النجوم وإهانتهم لكسب المشاهدات، دون مراعاة لمشاعر أحد، مشيرين إلى أن هذا الأسلوب لا يعد صراحة بل وقاحة؛ إذ نصحوها بالابتعاد عن طريقة الطرح هذه لتجنب السلبية.

وليلى أحمد هي إعلامية ومؤلفة وناقدة كويتية، تشغل منصب الأمين العام بالاتحاد الأفريقي الأسيوي للسينما في دولة الكويت، بدأت العمل في آواخر الثمانينيات بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون في الكويت تخصص صحافة نقد أدب، وعملت كمقدمة في تلفزيون الكويت وقدمت برنامج ستوديو 300.

ومن جانب آخر، كانت أصالة أثارت بعض البلبلة في الآونة الأخيرة، بعد خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان؛ إذ تعاطف معها الجمهور بعد عدم تمكنها من السيطرة على دموعها في أكثر من حفل.