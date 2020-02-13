شاهد: أغنية جديدة تجتاح مصر وتحصد 5 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام

اجتاحت أغنية جديدة للفنان المصري والملحن رامي جمال الإنترنت تحت عنوان “سقف” أي (صفق)، حيث حصدت أكثر من 4 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام. وجاءت فكرة الفيديو المخصص للأغنية بمشاركة عدد كبير من الفنانين ونجوم الرياضة والإعلام. ويشارك في فيديو الأغنية كل من: “أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز”. ومن نجوم الرياضة: “شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات، والمصارع السابق كرم جبر”. إلى جانب عدد من الإعلاميين مثل: “إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما”.

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