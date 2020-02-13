للمرة الثانية.. رامي جمال الأول على يوتيوب بأغنيته "بيهم كلهم"

تصدر الفنان رامي جمال للمرة الثانية المركز الأول في قائمة صدارة المشاهدات ، بأغنيته الجديدة "بيهم كلهم"، التي طرحها مساء أمس على موثع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: أحمد المالكي، ألحان: رامي جمال، توزيع:وسام عبد المنعم، وتخطت الأغنية حاجز النصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من صدورها.

يذكر ان رامي قد طرح أولى أغنياته الجديدة "سقف" التي تتضمن ألبومه الجديد "أنا لوحدي"، منذ مايقرب من 3 أيام، وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى تصدرها المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".