"قيامة عثمان" تشعل ترندات مصر والسعودية

سيطر المسلسل التركي قيامة عثمان على محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية حيث تمكن من جذب انتباه ملايين المشاهدين الذين يزيدوا البحث عقب عرض كل حلقة، عن الاحداث الجديدة حيث يتميز المسلسل باحداث مثيرة ومشوقه تزاد مع مرور الحلقات مما يزيد من شغف الجمهور لمعرفة الجديد.

إقرأ أيضًا: وهما فى شهر العسل.. غادة رجب تتعاون مع زوجها فى "كلام كبار"

وارتبط المشاهد بالمسلسل التركي منذ الحلقة الأولى خاصة وهو امتداد لمسلسل ارطغول

الذي شهد نجاح كبيرا على مستوى الوطن العربي كله، مما يجعله يتصدر محركات البحث المختلفة من يوم لآخر، ويعرض المسلسل حلقة كل يوم أربع من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت تركيا والسعودية، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت سوريا ومصر، على قناة ATV التركية.

Advertisements

وانتهت الحلقة التاسعة من قيامة عثمان تاركة الحيرة في عقول المشاهدين ما بين اتهام

عثمان بقتل صوفيا التي اختفت وقام يانيز بتوجيه أصابع الاتهام للقائد العثماني، أوقيام ابن أرطغرل الغازي بالهجوم على المغول، خاصة أنهم متواجدون في حدود دولة السلاجقة التي يحكمها عليشار وهو ما يُعد إهانة واضحة له، وكيف سيتصرف دوندار مع عثمان، وهل عثمان سيرفض عرض عمه الزواج من آيجول؟.

إقرأ أيضًا: رجاء الجداوي: عادل إمام أخرجني من دور الفتاة الأرستقراطية

ومن أبطال المسلسل النجم التركي الشهير "بوراك أوزجفيت"، الذي يجسد دور "عثمان الغازي" مؤسس الدولة العثمانية، وخليف السلطان أرطغرل، بجانب الممثل ميليه اوزدوغان و إنجين التان دوزياتان، و تورغوت ألب وغيرهم من النجوم.