عبّر الشاعر والملحن عزيز الشافعي عن سعادته لاستكمال تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في ألبومه الجديد "سهران"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
حيث أعلن عن أعماله في الألبوم قائلاً:"
وتابع حديثه عن الألبوم قائلاً:"ربنا وفقني اكون عامل 5 أغاني منهم اسم الألبوم وبحتفل معاكم وانتم والأصدقاء الغاليين والمحبين الداعمين، باليوم المهم ده بالمناسبة
تعاون عزيز للمرة الأولى مع دياب من خلال تلحينه لأغنيتي "يوم تلات، قدام مرايتها" في ألبومه "أنا غير "، التي لاقت صدى سماعي ضخم ونجاح جماهيري كبير على مختلف مواقع وسائل التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى سماعها ملايين المرات علىمتاجر الموسيقى الإليكترونية.
يذكر أن ألبوم "سهران" ضم 14 أغنية وهم"جميلة، جامدة، سهران، مابقاش يناسبك، روح، قلبي متعلق، مكانك في قلبي، انتي زي ماانتي، حلوة البدايات، ياروقانك، هايعيش يفتكرني، عم الطبيب، قدام مرايتها، يوم تلات"، تعاون فيه مع كبار الشعراء ومنهم: تامر حسين، صابر كمال، خالد تاج الدين، أحمد المالكي"، والملحنين منهم: عمرو مصطفى، عزيز الشافعي"، والتوزيع"نادر حمدي، أسامة الهندي"، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح "يوم تلات"..عزيز الشافعي يدخل ألبوم الهضبة الجديد بـ 5 أغاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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