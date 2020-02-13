"صعيدي في الجامعة الأمريكية".. مدحت العدل يقاضي شركة "أوبر"

قرر السيناريست مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو" مقاضاة شركة "أوبرا" بعد أن قامت بالتعدي على حقوقه كمؤلف لفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" بدون ترخيص كتابي مسبق منه كمؤلف.

أصدر مكتب محاميه حسام لطفي، بيانان جاء فيه: "يعرب الفنان الدكتور مدحت العدل عن أسفه أن تتورط شركة "أوبرا" فى إعلان عن النقل الجماعي متعدية على حقوقه كمؤلف لفيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية"، ومبدع للشخصية المحورية فيه التي جسدها الفنان "محمد هنيدي"

في الفيلم والإعلان، مستخدما جمل حوارية من الفيلم نفسه، كما تورطت في استخدام أغنية من تأليفه أداها الفنان محمد هنيدي في فيلم "همام في أمستردام" وقد تم ذلك دون ترخيص كتابي مسبق منه كمؤلف.

وتولى مكتب المحامي الدكتور حسام لطفي القضية، وبعد أن تواصل بالشركة العالمية نكلت الأخيرة وأبت إلا أن تمم دعاياتها على حساب حقوق المؤلف.

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وتم إخطار الجهات المعنية بما

تم من تعد يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة وغلق المنشأة المتعدية ومصادرة مواد التعدي ونشر الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، دون إخلال بالتعويضات المدنية المستحقة.

كما اطلعت الادارة المركزية الرقابة على المصنفات السمعية البصرية بشئونها، وكذلك المجلس الأعلى للإعلام، ويحرر محضر لدى شرطة "الانترنت" باعتبار أن الإعلان متاح على الموقع الالكتروني لشركة "أوبر" ويتضمن تعدياً صارخاً على حق المؤلف حيث حرصت الشركة على اقتباس كامل الإعلان من أفلام سينمائية ثلاثة وهي "صعيدي فى الجامعة الأمريكية"، و"جاءنا البيان التالي"، و"فول الصين العظيم" فى سابقة خطيرة لشركة عالمية واجب أن تحترم الحقوق وتردها إلى أصحابها.