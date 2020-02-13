رمضان عن واقعة الطائرة: لو الكابتن قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل

برر الفنان محمد رمضان واقعة الطائرة بمقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

علق "رمضان" على الفيديو:" جمهوري الغالي .. انا مكدبتش لما قولت ان الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور .. وانا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل .. ومع ذلك قسماً بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك ♥️ وانا

واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني .. ان شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله ".

قد نشر رمضان في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو له وهو في تصوير أحد المشاهد وظهر فيه وهو يخضع لعملية جراحية، وعلق على الفيديو

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بطريقة ساخرة من موقف الطيار المهني عن وقفه عن العمل مدى الحياة، كاتباً:" الدكتور اللي صورني وقفوا عن العمل مدى الحياة".

ومن جهه أجرى قد حذف رمضان الفيديو الساخر من أحد المشاهد التي ظهر فيها وهو يخضع لعملية جراحية، بعد الهجوم الشرس والانتقادات التي انهالت عليه من جمهوره وبعض الاعلاميين.

يذكر أن محمد رمضان قد تسبب، مؤخرا في وقف الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة بسبب أنه التقط بعض الصور والفيديوهات لنفسه من داخل "كبينة الطيار".