عرض15 فيلم إفريقي وعالمي أول في مهرجان الأقصر للسينما بدورة فريدشوقي

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صرح سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أن لجنة الإختيار انتهت من تحديد الأفلام المختارة للمسابقات المختلفة روائي طويل وتسجيلي طويل وقصير روائي والشتات "الدياسبورا" ، وسيعلن عن الأفلام في المؤتمر الصحفي خلال الأسبوع القادم .. حيث يوجد لأول مرة في مهرجان مصري 15 فيلم عرض عالمي وإفريقي أول .
وصرحت عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينماالإفريقية أن هناك تغطية إعلامية أجنبية كبيرة للدورة التاسعة دورة مئوية "فريد شوقي" بحضور عدد كبير من القنوات التليفزيونية المصرية والعربية والدولية ووكالات الأنباء العالمية .
وأن قناتي TV5 MONDE EUROPE & TV5 MONDE MAGHREB ORIENT سوف يعرضون بناء علي اتفاق رسمي معهم برومو المهرجان المميز اخراجشريف مندور وموسيقي تامر كروان لعدد (104) مرة فيما يعد إنجازا وترويجا للمهرجان وللسياحة في مصر ومدينة الأقصر وهو أحد الأدوار الهامة للمهرجان بجانب البعد السينمائي والثقافي والاقتصادي والتنموي .
ويقام المهرجان في الفترة من 6 مارس الي 12 مارس 2020 بمدينة الأقصر .
مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارة الثقافة ، الخارجية ، السياحة ، الشباب والرياضة ، البنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية .
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