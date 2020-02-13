انتهت المطربة غادة رجب من تسجيل أغنيتها الجديدة التى تحمل عنوان "كلام كبار" على ألحان وتوزيع شريف حمدان. ألحان وتوزيع شريف حمدان. يذكر أن الأغنية من كلمات Advertisements زوجها الشاعر عبدالله حسن، مكساچ وماستر محمد جودة، حيث تم كتابة كلمات هذه الأغنية في شهر العسل بينهما في تايلاند. زوجها الشاعر عبدالله حسن، مكساچ وماستر محمد جودة، حيث تم كتابة كلمات هذه الأغنية في شهر العسل بينهما في تايلاند.

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كانت هذه تفاصيل خبر وهما فى شهر العسل.. غادة رجب تتعاون مع زوجها فى "كلام كبار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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